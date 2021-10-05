5 Ekim Salı günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 5 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri, Çakallarla Dans 4, MasterChef Türkiye, Baht Oyunu, Ada Masalı gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.30: Benim Adım Melek

15.00: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Masumlar Apartmanı

00.15: Gönül Dağı

04.00: Yıldızların Yolu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: İçimizden Biri

00.15: Yalancı

02.30: Bir Başka Güzel

04.00: Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

22.20: Bir Zamanlar Çukurova

01.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

03.45: Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

05.00: Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Baht Oyunu

00.15: Yargı

03.00: Gelinim Mutfakta

04.45: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Ada Masalı

00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan

03.00: Güzel Köylü

05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00: Evlilik Hakkında Her Şey

23.45: Kanunsuz Topraklar

02.45: Uzak Şehrin Masalı

04.45: En Hamarat Benim

06.00: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

11.15: MasterChef Türkiye

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05.00: Dizi