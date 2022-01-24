36 gün sonra derede bulundu

İHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 36 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Pek'in cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi yanındaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cansız bedenin 18 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan, sokakta yaşayan Mustafa Pek'e (58) ait olduğunu belirledi.

Dere yatağından çıkartılan cansız beden, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.