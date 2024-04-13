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        Haberler Gündem 31 Mart Yerel Seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri: Seçim sandık görevlisi parası ne zaman hesaplara yatacak?

        Yerel seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri: Yerel seçim sandık görevlisi parası ne zaman yatırılacak?

        31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimler sonrası, sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Seçim gününde, kimlik doğrulama, oy kullanımı ve sayım işlemleri gibi önemli görevleri yerine getiren sandık görevlilerinin ücretleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlendi. İşte 2024 yılı sandık görevlisi ücret sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:19
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        • 1

          Yerel seçimlerin ardından, sandık görevlisi ücretlerinin ödeme tarihleri gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ve her seçim döneminde farklılık gösteren sandık görevlisi ücretleri, bankalar aracılığıyla ilgili hesaplara aktarılıyor. "Sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak ve seçim ödemeleri ne zaman yapılacak?" diye merak edenler için, işte sandık görevlisi ücretlerinin ödeme tarihleri hakkında detaylar...

        • 2

          31 MART YEREL SEÇİMLERİ SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

          Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. YSK açıklamasına göre ücret dağılımı şöyle:

        • 3

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

          Sandık memurlarına 2.088 TL,

          Partili üyelere 1.044 TL,

          Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 4

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

          Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.

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