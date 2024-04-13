Yerel seçimlerin ardından, sandık görevlisi ücretlerinin ödeme tarihleri gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ve her seçim döneminde farklılık gösteren sandık görevlisi ücretleri, bankalar aracılığıyla ilgili hesaplara aktarılıyor. "Sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak ve seçim ödemeleri ne zaman yapılacak?" diye merak edenler için, işte sandık görevlisi ücretlerinin ödeme tarihleri hakkında detaylar...