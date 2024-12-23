31 Aralık yarım gün mü, tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.