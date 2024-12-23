31 Aralık yarım gün mü, tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?
2025 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıl heyecanı başlarken 31 Aralık yarım gün mü merak ediliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık hafta içine denk geldiği ve 1 Ocak'tan bir önceki gün olduğu için tatil olup olmama durumunu sorguluyor. Peki 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?
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2025 yılına sayılı günler kala en çok araştırılan konulardan biri de 31 Aralık'ta resmi tatil olup olmayacağı konusu. Bilindiği gibi eski yılın bitişini, yeni bir yılın başladığını simgeleyen yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor. 31 Aralık'ta okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık okullar, iş yerleri açık mı?
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31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
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1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak.
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