3 yaşındaki çocuk amcasının kullandığı TIR'ın altında kaldı
Şanlıurfa'da amcasının kullandığı TIR'ın geri manevra yaparken çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Giriş: 25.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:19
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde M.D. idaresindeki TIR, geri manevra yaparken sürücünün yeğeni olan 3 yaşındaki G.D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekipler, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Amca M.D, gözaltına alındı.
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