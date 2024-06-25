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        Haberler Gündem Güncel 3 yaşındaki çocuk amcasının kullandığı TIR'ın altında kaldı | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki çocuk amcasının kullandığı TIR'ın altında kaldı

        Şanlıurfa'da amcasının kullandığı TIR'ın geri manevra yaparken çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:19
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        3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde M.D. idaresindeki TIR, geri manevra yaparken sürücünün yeğeni olan 3 yaşındaki G.D'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

        Ekipler, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Amca M.D, gözaltına alındı.

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        #Şanlıurfa
        #Kaza
        #tırın altında kalan çocuk
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