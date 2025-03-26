3. Lig'de günün sonuçları!
Futbolda Nesine 3. Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. GRUP
Tokat Belediye Plevnespor-Ergene Velimeşespor: 3-0
Düzce Cam Düzcespor-Muşspor: 0-3
Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 4-2
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-2
Artvin Hopaspor-Silifke Belediyespor: 1-0
23 Elazığ FK-Belediye Kütahyaspor: 1-2
Kemerkent Bulvarspor-Bursaspor: 0-4
Kuşadasıspor-Kırşehir Futbol SK: 1-0
2. GRUP
Balıkesirspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-1
Etimesgutspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1
Tire 2021 FK-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)
Smart Holding AŞ Çayelispor-İnegöl Kafkasspor: 1-1
Yurt Et Amasyaspor-T. Metal 1963 Spor: 2-3
Muğlaspor-Fatsa Belediyespor: 2-0
Silivrispor-Uşakspor: 1-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 2-0
3. GRUP
Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
1923 Mustafakemalpaşaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 0-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-3
Bayburt Özel İdarespor-Viranşehir Belediyespor: 1-0
Osmaniyespor-Pazarspor: 3-2
52 Orduspor-Aliağa Futbol AŞ: 1-2
Çorluspor 1947-Çankayaspor: 7-3
Karabük İdmanyurduspor-Alanya 1221: 1-2
4. GRUP
7 Eylül Turgutlu 1984-Denizlispor: 1-1
Sebat Gençlikspor-Mardin 1969: 1-2
Zonguldakspor-Orduspor 1967: 2-0
Kırıkkale FK-Niğde Belediyesispor: 1-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-İzmir Çoruhlu FK: 4-2
Kolibri Ağrı 1970 SK-Bursa Nilüferspor: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Polatlı 1926: 0-0
Edirnespor-Solwie Enerji Erciyes 38: 4-3