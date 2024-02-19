REKLAM advertisement1

Şanlıurfa'da olay, dün öğleden sonra Kamberiye Mahallesi Sarayönü Polis Merkezi önünde meydana geldi.

ÜÇ AY ÖNCE BOŞANMIŞTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre geçen yıl 29 Kasım'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle Suna-Kenan Şamlıoğlu çifti boşandı.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN GİTTİ Boşanmanın ardından 18 yaşından küçük olan 3 çocuk ise annelerinin yanında kaldı. Hafta sonu dolayısıyla Kenan Şamlıoğlu çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül’ün evine gitti.

SOKAKTA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ Burada eski çiftler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma sokağa taştı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında tespih satan Kenan Şamlıoğlu, üzerinde taşıdığı tabancayla eski eşi Suna Gül’ü başından vurdu.

KENDİ HAYATINA SON VERMEK İSTEDİ Kanlar içerisinde yere yığılan 3 çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Şamlıoğlu başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı.

AĞIR YARALANDI Silah sesleri üzerine polis merkezindeki ekipler harekete geçti. Yerde yatan çifti gören polislerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna Gül’ün hayatını kaybettiği, Kenan Şamlıoğlu'nun ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Ağır yaralanan Kenan Şamlıoğlu hastaneye kaldırıldı. Şamlıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme sonrası Suna Gül’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.