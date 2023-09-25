25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları ve özel ödül sahipleri açıklandı
'Türk tiyatrosunun fedaisi' Afife Jale'nin anısını yaşatmak üzere verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin 25. yıl adayları ve özel ödül sahipleri, Arter'de gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Haldun Dormen Özel Ödülü'ne ise 1923 Müzikali layık görüldü. 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 3 Ekim'de sahiplerini bulacak
Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu..png
25. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri belli oldu!
Arter’de gerçekleştirilen basın toplantısında, 25. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de açıklandı. Bu sezon, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan, komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne ise 1923 Müzikali layık görüldü.
Yapı Kredi Özel Ödülü Merve Dizdar'a
Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise bu yıl Cannes Fil Festivali'nden aldığı En İyi Kadın Oyuncu ödülü ile de adından sıkça söz ettiren Merve Dizdar oldu.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını 25 yıldır yaşatan ödül töreninin sunuculuğunu ise bu sene Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli yapacak.
25. YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI
YILIN EN BAŞARILI OYUNU
YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI KADIN OYUNCUSU
YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI ERKEK OYUNCUSU
YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI
YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI
YILIN EN BAŞARILI SAHNE MÜZİĞİ
YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI
YILIN EN BAŞARILI HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİSİ)
YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK SANATÇISI
"25 yıldır Afife’nin adını yaşatmaktan gurur duyuyoruz"
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında çeyrek asrı geride bırakarak 25. yaşına bastığına dikkat çeken Prof. Dr. Merih Tangün, basın toplantısındaki konuşmasında “Mücadeleci ruhuyla hepimize ilham veren ve kadınlara tiyatro sahnelerinin kapılarını cesurca açan Afife Jale’nin ismini yaşatan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin, tiyatromuzun gelişimine kattığı değeri kelimelerle ifade etmek çok zor. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de gözbebeğimiz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 25. yaşını bir arada kutladığımız bu çok özel senede, jüri arkadaşlarım ve ben çok heyecanlı, çok gururluyuz. Her şeyden önce, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin babası Sevgili Haldun Dormen’e paha biçilemez katkılarından dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum. Öte yandan ilk günden itibaren bu organizasyonu sahiplenip her sene başarı çıtasını yukarılara taşıyan Yapı Kredi’ye, tiyatromuza verdiği katkılardan ötürü hem şahsım hem de tiyatro camiası adına teşekkür ediyorum. Biz de hem jüri üyeleri hem de bu organizasyonda emeği geçen büyük bir ekip olarak, ‘Türk tiyatrosunun fedaisi’ Afife’nin adını yaşatan bu önemli işin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.
Afife Tiyatro Ödülleri'ne başvuru sistemi değişiyor
Prof. Dr. Merih Tangün, gelecek seneden itibaren başvuru sisteminde bir değişikliğe gidileceğini açıkladı: Tiyatrolar oyunlarının değerlendirmeye alınması için sistem üzerinden kendileri başvuru yapabilecek. Böylece oyun takibini gerçekleştirmek hepimiz için daha kolay olacak.
Yapı Kredi'nin TEV burs fonu büyüyerek sürecek
Geçen yıl, Yapı Kredi’nin Türk Eğitim Vakfı’nda oluşturduğu burs fonu ile tiyatro alanında eğitim alan, 16 farklı şehirden öğrenciye burs verdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Merih Tangün, bu yıl da devam eden burs fonu programıyla, şu anda 17 lisans, 1 doktora öğrencisine destek olduklarını belirtti.