25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları ve özel ödül sahipleri açıklandı

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Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

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25. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri belli oldu!

Arter’de gerçekleştirilen basın toplantısında, 25. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de açıklandı. Bu sezon, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan, komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne ise 1923 Müzikali layık görüldü.

Yapı Kredi Özel Ödülü Merve Dizdar'a

Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise bu yıl Cannes Fil Festivali'nden aldığı En İyi Kadın Oyuncu ödülü ile de adından sıkça söz ettiren Merve Dizdar oldu.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını 25 yıldır yaşatan ödül töreninin sunuculuğunu ise bu sene Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli yapacak.

25. YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI

YILIN EN BAŞARILI OYUNU

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – CADI KAZANI İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – FOSFORLU CEVRİYE İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – TARTUFFE NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER KENT TİYATROSU - 1984 TİYATRO.İN – KİM BU BEN

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

ENGİN HEPİLERİ – KİM BU BEN MURAT DALTABAN - 1984 YELDA BASKIN – FOSFORLU CEVRİYE YİĞİT SERTDEMİR – CADI KAZANI YİĞİT SERTDEMİR – TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

İPEK TÜRKTAN – BİR TERENNÜM ÖZLEM ZEYNEP DİNSEL – AŞKIN EN KISA GECESİ ÖZLEM ZEYNEP DİNSEL – KIZLAR VE OĞLANLAR SELEN ÖZTÜRK – KIRLANGIÇ YEŞİM KOÇAK - TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

ADEM MÜLAZİM - 1984 HAKAN GERÇEK – III: RICHARD: NİÇİN YAPTIM MERİÇ RAKALAR – TEK KULLANIMLIK HİKAYE MURAT GARİPAĞAOĞLU - TARTUFFE ONUR ÜNSAL – KİM BU BEN

YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI KADIN OYUNCUSU

AYŞEGÜL URAZ – ÇEMBER’İN ANASI BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU – FOSFORLU CEVRİYE GİZEM GÜÇLÜ - 1984 YAĞMUR DAMCIOĞLU NAMAK – FOSFORLU CEVRİYE ZEYNEP GÖKTAY DİLBAZ - TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI ERKEK OYUNCUSU

BARIŞ AYAS - 1984 MURAT KAPU – ÇEMBER’İN ANASI OĞUZHAN AYAZ – 1984 TOLGA İSKİT – ÇEMBER’İN ANASI TOLGA YETER - TARTUFFE

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YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI

BARIŞ DİNÇEL – FOSFORLU CEVRİYE BARIŞ DİNÇEL – TARTUFFE CEM YILMAZER – BURAK ETÖZ - 1984 GAMZE KUŞ – SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ METİN DENİZ – CADI KAZANI

YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI

AYŞEGÜL ALEV – JEKYLL & HYDE EYLÜL GÜRCAN – TARTUFFE NİHAL KAPLANGI – CADI KAZANI TOMRİS KUZU – 1984 TOMRİS KUZU – FOSFORLU CEVRİYE

YILIN EN BAŞARILI SAHNE MÜZİĞİ

EMRAH CAN YAYLI – CADI KAZANI EMRAH CAN YAYLI – TARTUFFE KENAN DOĞULU – KİM BU BEN OĞUZ KAPLANGI – 1984 OĞUZHAN BALCI – FOSFORLU CEVRİYE

YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI

CEM YILMAZER – 1984 CEM YILMAZER – KİM BU BEN CEM YILMAZER – SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ KEMAL YİĞİTCAN – CADI KAZANI KEMAL YİĞİTCAN – TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİSİ)

İZMİR TENİM – SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ MARAL CERANOĞLU – FOSFORLU CEVRİYE ÖZGE MİDİLLİ – TARTUFFE SEDA ÖZGİŞ – JEKYLL & HYDE TAN TEMEL - 1984

YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK SANATÇISI

ADİL İRFANOĞLU – CEVİZ AĞACI DİLARA VURAL – SİPARİŞ LİSTESİ / WISH LIST HAZAL ARDUÇ – TALİHSİZ ÇOCUK PARKI YARALANMALARI KAAN KURTOĞLU – LAV YUNUS ESKİ - TALİHSİZ ÇOCUK PARKI YARALANMALARI

"25 yıldır Afife’nin adını yaşatmaktan gurur duyuyoruz"

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında çeyrek asrı geride bırakarak 25. yaşına bastığına dikkat çeken Prof. Dr. Merih Tangün, basın toplantısındaki konuşmasında “Mücadeleci ruhuyla hepimize ilham veren ve kadınlara tiyatro sahnelerinin kapılarını cesurca açan Afife Jale’nin ismini yaşatan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin, tiyatromuzun gelişimine kattığı değeri kelimelerle ifade etmek çok zor. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de gözbebeğimiz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 25. yaşını bir arada kutladığımız bu çok özel senede, jüri arkadaşlarım ve ben çok heyecanlı, çok gururluyuz. Her şeyden önce, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin babası Sevgili Haldun Dormen’e paha biçilemez katkılarından dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum. Öte yandan ilk günden itibaren bu organizasyonu sahiplenip her sene başarı çıtasını yukarılara taşıyan Yapı Kredi’ye, tiyatromuza verdiği katkılardan ötürü hem şahsım hem de tiyatro camiası adına teşekkür ediyorum. Biz de hem jüri üyeleri hem de bu organizasyonda emeği geçen büyük bir ekip olarak, ‘Türk tiyatrosunun fedaisi’ Afife’nin adını yaşatan bu önemli işin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

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Afife Tiyatro Ödülleri'ne başvuru sistemi değişiyor

Prof. Dr. Merih Tangün, gelecek seneden itibaren başvuru sisteminde bir değişikliğe gidileceğini açıkladı: Tiyatrolar oyunlarının değerlendirmeye alınması için sistem üzerinden kendileri başvuru yapabilecek. Böylece oyun takibini gerçekleştirmek hepimiz için daha kolay olacak.

Yapı Kredi'nin TEV burs fonu büyüyerek sürecek

Geçen yıl, Yapı Kredi’nin Türk Eğitim Vakfı’nda oluşturduğu burs fonu ile tiyatro alanında eğitim alan, 16 farklı şehirden öğrenciye burs verdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Merih Tangün, bu yıl da devam eden burs fonu programıyla, şu anda 17 lisans, 1 doktora öğrencisine destek olduklarını belirtti.