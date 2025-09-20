Habertürk
        24'üncü Bosphorus Cup'ta kupanın sahibi Rossko Racer JPK 1180

        24'üncü Bosphorus Cup’ta kupanın sahibi Rossko Racer JPK 1180

        Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 24'üncü kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta üç günde yapılan altı yarışın ardından, IRC genel klasman birincisi, Timofey Zhbankov'un kaptanlığını yaptığı Rossko Racer JPK 1180 oldu. Televizyonlardan canlı yayınlanan Boğaz'daki yelken yarışı milyonlar tarafından izlendi ve kazanan ekip kupasını Ortaköy'de denizde teslim aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 17:38 Güncelleme: 20.09.2025 - 17:38
        Bosphorus Cup'ta kupanın sahibi belli oldu
        Avrupa’nın düzenlediği en önemli spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Bosphorus Cup, 24. kez düzenlendi. Üç günde yapılan altı yarışın ardından, IRC genel klasman birincisi Timofey Zhbankov’un kaptanlığını yaptığı Rossko Racer JPK 1180 oldu. Boğaz’daki yarışı milyonlarca insan televizyonlardan canlı takip etti. Rossko Racer JPK 1180’in kupasını Ortaköy’de teslim alması dikkat çekti.

        55 TEKNE VE 650 YELKENCİ 4 SAAT BOYUNCA KIYASIYA YARIŞTI

        Bu yıl 55 tekne ve yaklaşık 650 yelkencinin katıldığı organizasyonda, Türk yelkencilerle misafir yelkenciler çok zorlu bir yarışta karşı karşıya geldi. Hiç motor kullanmayan ve tamamen rüzgar gücü ile hareket son teknoloji tekneler, 4 saat boyunca kıyasıya yarışırken, enerji konusunda kirliliğe neden olunmadı.

        Marmara Denizi’nde 20-25 knot rüzgârla muhteşem koşullarda yapılan 5 yarışın ardından tekneler cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda sahneye çıktı. Milyonlarca İstanbullu tarafından izlenen büyüleyici yarışlar sonrasında kupalar sahibini buldu.

        60 TEKNELİK OPTİMİST YARIŞI RENK KATTI

        Boğaz’da gerçekleşen yarışlar tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da Haliç’de 60 teknelik bir optimist yarışı düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen yarışlarda, İstanbullu yelken kulüplerinin sporcuları kıyasıya yarıştı. Yarın yapılacak olan yarışlardan sonra birinciler belli olacak.

        Yarışların ardından; IRC 0 sınıfında Bulgaristan’dan “Aboat Time” Swan 42 teknesi ile Petar Dimitrov, IRC 1 sınıfında Rusya’dan Rossko Racer JPK 1180 teknesi ile Timofey Zhbankov,

        IRC 2 sınıfında TAG Cheese A35 teknesi ile Arda Baykal, IRC 3 sınıfında CHERY Alize MAT 10 teknesi ile Derin Öner, gezi tekneleri sıralamasında ise Güray Zümbül’ün Moda Yelken kazandı.

        ORHAN GORBON: BOSPHORUS CUP, DÜNYANIN EN HEYECAN VERİCİ ETKİNLİĞİ OLMAYA ADAY

        Bosphorus Cup'ı düzenleyen ORG Sports firması sahibi Orhan Gorbon, ödül törenindeki konuşmasında ifadeleri kullandı: “Bosphorus Cup yalnızca bir yelken yarışı değil. İstanbul’un uluslararası marka değerine katkı sağlayan güçlü bir spor ve kültür ekosistemi. Biz de 24 yıldır bu şehrin dünyadaki tanınırlığına çok katkı verdik. Bu konudaki çalışmalarımız sürecek ve bu etkinliği çok da geliştireceğiz. Bosphorus Cup, gerek rüzgarları, gerekse akıntıları, gerekse de seyirci potansiyeli ile dünyanın en heyecan verici spor etkinliği olmaya aday.”

