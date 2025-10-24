Kanalların 24 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 110. bölümü ile nefes kesecek. Now TV’de ise Ben Onun Annesiyim adlı dizi ekran yolculuğuna başlayacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...