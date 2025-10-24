24 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
İzleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların 24 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bugünkü yayın akışına göre Now TV'de yeni bir dizi yayın hayatına başlayacak. Ayrıca Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak 110. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte 24 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
- 1
Kanalların 24 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 110. bölümü ile nefes kesecek. Now TV’de ise Ben Onun Annesiyim adlı dizi ekran yolculuğuna başlayacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
- 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Şirinler: Kayıp Köy
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güller ve Günahlar
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Baht Oyunu
- 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
03:00 Kızılcık Şerbeti
-
- 4
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
23:50 Aynadaki Yabancı
02:30 Kardeşlerim
05:10 Bir Gece Masalı
- 5
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Hanım Köylü
05:00 Söz
- 6
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:10 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
02:35 Cennetin Çocukları
04:55 Seksenler
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarla
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Ben Onun Annesiyim
22:15 Ben Onun Annesiyim
00:45 Ben Leman
03:15 İnadına Aşk
04:30 Kefaret
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
24 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
- 9