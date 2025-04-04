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        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?

        23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. Resmi tatillerde okullar, hastaneler ve bankalar kapalı olurken Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 16:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:54
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        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Çarşamba günü kutlanacak. Çalışan ve öğrenci olan kesim 23 Nisan’ın resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?

        • 2

          23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

          2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla tüm okullar ve kamu kurumları için 23 Nisan günü tatil ilan edilmiştir.

          22 Nisan 2025 Salı günü herhangi bir yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler ve çalışanlar, 22 Nisan'da normal mesai saatlerinde okula ve işe devam edecekler.

        • 3

          23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

          23 Nisan 1920 'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1921 yılında 23 Nisan Milli Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü 1929 yılında çocuklara armağan ederek, dünyada bir ilke imza attı. Bu tarihten itibaren 23 Nisan sadece bir egemenlik günü değil, çocukların bayramı olarak da kabul edildi.

          1935 yılında çıkan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 23 Nisan'ın ismi Ulusal Egemenlik Bayramı olarak değiştirildi. 1976 yılında ilk kez uluslararası bir boyut kazanan bu bayram, altı farklı ülkenin çocuklarını ağırlayarak dünya çocuklarıyla paylaşılmaya başlandı. 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeyle bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değişti.

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