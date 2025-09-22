23 Eylül ne günü? 23 Eylül sonbahar ekinoksu nedir?
23 Eylül, sonbaharın ilk günü olarak kabul edilir. Ekinoks olarak adlandırılan 23 Eylül, Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90 derecelik açı ile düşer. Yılda iki kez yaşanan ekinoks, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde görülmektedir. 23 Eylül sonbahar ekinoksuyla birlikte gündüz ve gece eşitlenecek ve yaz ayı sona erecek. Peki, "23 Eylül ne günü? 23 Eylül sonbahar ekinoksu nedir?" İşte 23 Eylül'de yaşanan önemli olaylar...
Eylül ayında 22 gün geride kalırken, 23 Eylül ne günü, sorusu gündemdeki yerini aldı. 23 Eylül, sonbaharın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Ekinoks ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. İşte detaylar...
23 EYLÜL NE GÜNÜ?
Ekinoks (gece ve gündüzün eşitliği)
İlkbahar Ekinoksu (Güney Yarım Kürede)
Sonbahar Ekinoksu (Kuzey Yarım Kürede)
1529 - Leitha Muharebesi'nde Türk öncüleri, Avusturya kuvvetlerini püskürttü.
1821 - Tripoliçe katliamı: Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü.
1846 - Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, Güneş Sistemi'nin sekizinci gezeni Neptün'ü keşfetti.
1856 - İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin Hükûmeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı.
1924 - SSCB, Rusya SFSC'ye bağlı, Karadeniz kıyısında Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu kuruldu.
1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı.
1942 - Nazi Almanyası, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.
1944 - Fransa futbol kulübü olan Lille OSC kuruldu.
1947 - Bulgar Tarım Ulusal Birlik Partisi lideri Nikola Petkov asıldı.
1954 - Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, Amerika Birleşik Devletleri ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.
1961 - THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü, 28 kişi öldü.
1973 - 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Peron, Arjantin'de yeniden Devlet Başkanı seçildi.
1980 - Millî Güvenlik Konseyi, çıkardığı kanunla 1981 yılını Atatürk Yılı kabul ve ilan etti.
1993 - Michael Jackson, Türkiye'de konser verdi.
1996 - Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti.
1997 - Cezayir'de köy katliamı: 200 kişi öldürüldü, 100 kişi yaralandı. Katliamı İslamcı radikallerin yaptığı öne sürüldü.
1999 - Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak bir grup PKK'lının Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi.
2008 - Finlandiya'nın Kauhajoki kentinde Kauhajoki okul saldırısı gerçekleşti.
EKİNOKS NEDİR?
Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ana ''Ekinoks'' denir.
Bu tarihte gündüz ile gece eşitlenir. Bu doğa olayı ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez gerçekleşir.
23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?
Kuzey ve Güney Yarım Küre'de Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır.
Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur.
Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
23 EYLÜL EKİNOKSU'NDA NELER OLUR? İŞTE ÖZELLİKLERİ
23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer.
23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır.
Yine bu ekinoks tarihinin ardından, Güney Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Kuzey Yarım Küre için ise tam tersidir.
Dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran aydınlanma çemberi, Dünyanın her iki kutup noktasına da teğet geçer. Bu da, iki kutup noktasında da Güneşin görülmesi anlamına gelmektedir.
Bir diğer ekinoks, tarihi olan 21 Mart tarihinin özellikleri incelendiğinde ise öncelikle Güneş ışınlarının bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küreye dik düşmeye başlandığı görülmektedir.
Yine bu tarihte Kuzey Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Güney Yarım Küre içinse tam tersi bir durumdur. 23 Eylül itibariyle Kuzey Yarım Küre Sonbahar, Güney Yarım Küre ise İlkbahar mevsimine girmektedir.
