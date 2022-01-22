2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇLARI

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor 5-0 VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU (22 OCAK)