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22 Ocak Süper Lig puan durumu! 23. hafta Süper Lig maç sonuçları ve kalan maç programı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 23. hafta heyecanıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı haftada bugün şampiyonluk adayları Beşiktaş ve Fenerbahçe sahne aldı ve adeta nefesler kesildi. İşte 22 Ocak itibariyle Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları...

22.01.2022 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
22 Ocak Süper Lig puan durumu! 23. hafta Süper Lig maç sonuçları ve kalan maç programı

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇLARI

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor 1-1 Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor 5-0 VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU (22 OCAK)

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