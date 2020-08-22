İşte son koronavirüs tablosu

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün 92 bin test ile en yüksek test sayısına ulaşıldı ve yeni vaka sayısı 1203 oldu. 22 Ağustos 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONAVİRÜS TABLOSU 22 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

Coronavirürüs tablosu her akşam saat 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Son 24 saate ait verilerin olduğu 22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

21 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

21 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak." dedi.

6 BİN 80 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 255 BİN 723

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 92 bin 227 testten 1203'ü pozitif çıktı, 22 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 255 bin 723 oldu. Toplamda 6 bin 80 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 749 olurken, toplamda 235 bin 569 hasta da iyileşti.

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ŞANLIURFA'DA KARANTİNA KURALLARINI İHLAL EDENLER ÖĞRENCİ YURTLARINA YERLEŞTİRİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısında, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyon tedbirlerini ihlal eden kişilerin öğrenci yurtlarında zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması kararı alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre bu kapsamda, evde izolasyon tedbirini ihlal ettiği belirlenen kişilerin, karantina sürecini tamamlamak üzere zorunlu olarak tutulacakları karantina yurtlarının hazırlandığı aktarıldı.Açıklamada, şunlara yer verildi:

14-22 GÜNLÜK SÜRE BOYUNCA

"Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda bazı odalar, izolasyon tedbirlerini ihlal edenlerin zorunlu olarak tutulacağı yerler olarak belirlendi. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan yurtlardaki yatak çarşafları değiştirildi.

İlk etapta 16 kişiye yetecek kadar hazır hale getirilen yurt odalarında zorunlu karantinaya tabi tutulacak vatandaşlar, 14-22 gün süresince burada kalmak zorunda olacaklar. Yurtlarda karantina tedbirine tabi tutulanlar, ortak duş ve televizyon salonundan faydalanacaklar. Yurt odalarında buzdolabı, klima ve televizyon bulunmuyor."