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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 21. Geleceğin Sineması'nda finale kalan 10 proje belli oldu

        21. Geleceğin Sineması'nda finale kalan 10 proje belli oldu

        Bu yıl 21. kez düzenlenen Geleceğin Sineması yarışmasında, finale kalan 10 proje belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:31
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        21. Geleceğin Sineması'nın finalistleri belli oldu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın jüri başkanlığını Sinema Genel Müdürü Birol Güven gerçekleştirdi.

        Jüride A90 Pictures kurucusu Benhür Güzeler, oyuncu Demet Özdemir, oyuncu Emre Kızılırmak, yönetmen Gürcan Keltek, senarist Pınar Bulut ve akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli yer aldı.

        FİNALE KALAN 10 PROJE AÇIKLANDI

        Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrencilerin kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle katıldığı yarışmada Furkan Çakmak'ın Beyin Bakanlığı, Fırat Ege Yaman'ın Birikinti, Selçuk Kaan Salk'ın Emanet, Yaren Sena Demirel'in Güneş, Eylül Babur'un Kaldırım Kenarı, Kemal Mert'in Karşılaşmalar, Mahmut Can Gürpınar'ın Madalya ve Duvar, Aleyna Beler'in Mimoza Çiçeği, Elif Ceylan'ın Muaz ve Ferhat Kılınç'ın Öğretmenimi Beklerken adlı senaryoları finale kaldı.

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        Geleceğin Sineması'nda ana jürinin belirlediği 10 projeye 25 bin lira maddi desteğin yanı sıra danışmanlık verilecek.

        Çekilmeye başlanan projeler arasından dereceye giren ilk üç isim gelecek aylarda gerçekleştirilecek ödül töreninde belli olacak.

        Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel duyurulara https://www.geleceginsinemasi.com adresi ile TÜRSAK Vakfının sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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        #Geleceğin sineması
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