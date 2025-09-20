Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 21 Eylül ne günü? Bugün dünya ne günü?

        21 Eylül ne günü? 21 Eylül tarihinde yaşanan önemli olaylar

        Eylül ayında üç hafta geride kalırken, 21 Eylül ne günü, sorusu gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, belli günler ise etkinliklerle kutlanmaktadır. 21 Eylül Barış Günü ve Dünya Alzheimer Günü olarak kutlanmaktadır. İşte 21 Eylül tarihinde yaşanan önemli olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 23:02 Güncelleme: 20.09.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          21 Eylül, Miladi takvime göre yılın 264. günüdür. 21 Eylül dünya ve Türk tarihi açısından önemli olayların yaşandığı bir gündür. Dünya Barış Günü ya da diğer adıyla Uluslararası Barış Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan önemli bir gündür. 21 Eylül aynı zamanda Alzheimer Dünya Alzheimer Günü olarak anılmaktadır. Peki, "21 Eylül ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...

        • 2

          21 EYLÜL NE GÜNÜ?

          Dünya Barış Günü

          Dünya Alzheimer Günü

          DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?

          Dünya Barış Günü ya da diğer adıyla Uluslararası Barış Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan ve dünya ülkeleri için barışın önemini vurgulayan uluslararası bir bayram.

          DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ NEDİR?

          Dünya Alzheimer Günü, her yıl 21 Eylül tarihinde Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için kutlanan bir özel gündür.

        • 3

          İŞTE 21 EYLÜL TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

          1698 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın bir parçası olan Semadirek Deniz Muharebesi gerçekleşti.

          1792 - Ulusal Konvansiyon, Fransa'da monarşiyi kaldırdı.

          1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı.

          1903 - İlk kovboy filmi "Kit Carson"un prömiyeri, ABD'de yapıldı.

          1918 - Megiddo Savaşı, Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybı ile sona erdi.

          1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.

          1932 - Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen "Alaturka Güreş" müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.

          1938 - İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı.

          1938 - Südet Krizi: Polonya, Çekoslovakya sınırına asker sevk etti.

          1943 - İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.

          1947 - Zonguldak Kozlu kömür ocaklarında grizu patlaması: 48 işçi öldü.

          1949 - Erzurum - Hasankale demiryolu ulaşıma açıldı.

          1960 - 27 Mayıs günü "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak kabul edildi.

          1964 - Malta, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

          1977 - Türk lirası devalüe edildi; Dolar 19,25 lira, Mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükûmeti'nin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu.

          1980 - Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreteri oldu. Aynı gün Başbakan Bülend Ulusu kabinesini açıkladı. (bkz.: 12 Eylül Darbesi)

          1981 - Belize, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

          1984 - Brunei, Birleşmiş Milletlere katıldı.

          1991 - Ermenistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı.

          1995 - Buca Cezaevi'nde isyan çıktı. Düzenlenen operasyonda 3 kişi öldü.

          1999 - 7,7 Mw'lık bir deprem Tayvan'da meydana geldi. 2.400 kişi hayattını kaybetti.

          2019 - 5,6 Mw'lık bir deprem Arnavutluk'un Durrës limanını salladı. Başkent Tiran'da 49 kişi yaralandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Habertürk Anasayfa