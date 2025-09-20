21 Eylül ne günü? 21 Eylül tarihinde yaşanan önemli olaylar
Eylül ayında üç hafta geride kalırken, 21 Eylül ne günü, sorusu gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, belli günler ise etkinliklerle kutlanmaktadır. 21 Eylül Barış Günü ve Dünya Alzheimer Günü olarak kutlanmaktadır. İşte 21 Eylül tarihinde yaşanan önemli olaylar...
- 1
21 Eylül, Miladi takvime göre yılın 264. günüdür. 21 Eylül dünya ve Türk tarihi açısından önemli olayların yaşandığı bir gündür. Dünya Barış Günü ya da diğer adıyla Uluslararası Barış Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan önemli bir gündür. 21 Eylül aynı zamanda Alzheimer Dünya Alzheimer Günü olarak anılmaktadır. Peki, "21 Eylül ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...
- 2
21 EYLÜL NE GÜNÜ?
Dünya Barış Günü
Dünya Alzheimer Günü
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?
Dünya Barış Günü ya da diğer adıyla Uluslararası Barış Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan ve dünya ülkeleri için barışın önemini vurgulayan uluslararası bir bayram.
DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ NEDİR?
Dünya Alzheimer Günü, her yıl 21 Eylül tarihinde Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için kutlanan bir özel gündür.
- 3
İŞTE 21 EYLÜL TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR
1698 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın bir parçası olan Semadirek Deniz Muharebesi gerçekleşti.
1792 - Ulusal Konvansiyon, Fransa'da monarşiyi kaldırdı.
1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı.
1903 - İlk kovboy filmi "Kit Carson"un prömiyeri, ABD'de yapıldı.
1918 - Megiddo Savaşı, Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybı ile sona erdi.
1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.
1932 - Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen "Alaturka Güreş" müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.
1938 - İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı.
1938 - Südet Krizi: Polonya, Çekoslovakya sınırına asker sevk etti.
1943 - İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.
1947 - Zonguldak Kozlu kömür ocaklarında grizu patlaması: 48 işçi öldü.
1949 - Erzurum - Hasankale demiryolu ulaşıma açıldı.
1960 - 27 Mayıs günü "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak kabul edildi.
1964 - Malta, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1977 - Türk lirası devalüe edildi; Dolar 19,25 lira, Mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükûmeti'nin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu.
1980 - Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreteri oldu. Aynı gün Başbakan Bülend Ulusu kabinesini açıkladı. (bkz.: 12 Eylül Darbesi)
1981 - Belize, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1984 - Brunei, Birleşmiş Milletlere katıldı.
1991 - Ermenistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı.
1995 - Buca Cezaevi'nde isyan çıktı. Düzenlenen operasyonda 3 kişi öldü.
1999 - 7,7 Mw'lık bir deprem Tayvan'da meydana geldi. 2.400 kişi hayattını kaybetti.
2019 - 5,6 Mw'lık bir deprem Arnavutluk'un Durrës limanını salladı. Başkent Tiran'da 49 kişi yaralandı.
-