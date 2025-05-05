Mayıs ayı, temettü yatırımcıları için hareketli geçiyor. Borsa İstanbul’da uzun vadeli yatırım stratejisi benimseyenlerin radarında olan kâr payı dağıtımları bu ay da devam ediyor. Temettü takviminin netleşmesiyle birlikte, yatırımcılar hem ödeme tarihlerini hem de hisse başı temettü tutarlarını yakından takip ediyor. İşte Mayıs ayında temettü dağıtması beklenen şirketler ve güncel ödeme detayları...