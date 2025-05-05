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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Mayıs temettü takvimi: Bu ay kaç firma temettü verecek, Mayısta kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tutarı ve tarihleri

        Mayıs temettü takvimi: Mayıs ayında hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak?

        2025 Mayıs ayı temettü dağıtım takvimi belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören 22 şirket, 2024 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kârı yatırımcılarıyla paylaşacak. Hisse senetlerinden düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, temettü ödeme tarihleri ve hisse başına ödenecek tutarlar konusunda açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 2025 Mayıs temettü takvimi ve yatırımcıların bilmesi gereken detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:24
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        • 1

          Mayıs ayı, temettü yatırımcıları için hareketli geçiyor. Borsa İstanbul’da uzun vadeli yatırım stratejisi benimseyenlerin radarında olan kâr payı dağıtımları bu ay da devam ediyor. Temettü takviminin netleşmesiyle birlikte, yatırımcılar hem ödeme tarihlerini hem de hisse başı temettü tutarlarını yakından takip ediyor. İşte Mayıs ayında temettü dağıtması beklenen şirketler ve güncel ödeme detayları...

        • 2

          Şirket adı: Akiş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: AKSGY

          Temettü tutarı: 0,1242 TL

          Tarihi: 05.05.2025

          Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: BOBET

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 05.05.2025

          Şirket adı: Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: JANTS

          Temettü tutarı: 0,0261 TL

          Tarihi: 06.05.2025

        • 3

          Şirket adı: Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: KLKIM

          Temettü tutarı: 0,3696 TL

          Tarihi:06.05.2025

          Şirket adı: Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: GMTAS

          Temettü tutarı: 0,5100 TL

          Tarihi: 07.05.2025

          Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Bist kodu: OSMEN

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 07.05.2025

        • 4

          Şirket adı: Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: ECILC

          Temettü tutarı: 1,4885 TL

          Tarihi: 14.05.2025

          Şirket adı: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: ECZYT

          Temettü tutarı: 5,6667 TL

          Tarihi: 14.05.2025

          Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: GENTS

          Temettü tutarı: 0,1275 TL

          Tarihi: 14.05.2025

        • 5

          Şirket adı: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

          Bist kodu: EGPRO

          Temettü tutarı: 0,4250 TL

          Tarihi: 20.05.2025

          Şirket adı: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

          Bist kodu: AKSA

          Temettü tutarı: 0,4080 TL

          Tarihi: 21.05.2025

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          Bist kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.05.2025

        • 6

          Şirket adı: Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: ASUZU

          Temettü tutarı: 1,6865 TL

          Tarihi: 26.05.2025

          Şirket adı: Coca-Cola İçecek A.Ş.

          Bist kodu: CCOLA

          Temettü tutarı: 0,9114 TL

          Tarihi: 26.05.2025

          Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

          Bist kodu: LKMNH

          Temettü tutarı: 0,1771 TL

          Tarihi: 26.05.2025

        • 7

          Şirket adı: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

          Bist kodu: AEFES

          Temettü tutarı: 1,0829 TL

          Tarihi: 27.05.2025

          Şirket adı: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

          Bist kodu: AGHOL

          Temettü tutarı: 4,3628 TL

          Tarihi: 28.05.2025

          Şirket adı: Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş

          Bist kodu: CEMTS

          Temettü tutarı: 0,1870 TL

          Tarihi: 28.05.2025

        • 8

          Şirket adı: Migros T.A.Ş.

          Bist kodu: MGROS

          Temettü tutarı: 5,8684 TL

          Tarihi: 28.05.2025

          Şirket adı: Tekfen Holding A.Ş.

          Bist kodu: TKFEN

          Temettü tutarı: 0,2821 TL

          Tarihi: 28.05.2025

        • 9

          Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: PAGYO

          Temettü tutarı: 0,8000 TL

          Tarihi: 28.05.2025

          Şirket adı: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

          Bist kodu: SISE

          Temettü tutarı: 0,5550 TL

          Tarihi: 30.05.2025

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