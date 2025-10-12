2025-DUS ve 2025-STS soru ve cevap anahtarları yayımlandı! ÖSYM duyurdu

2025-DUS 2. DÖNEM SINAVI İLE 2025-STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAVI KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10’unu erişime açtı.

Adaylar, sınavda yöneltilen tüm soruların bulunduğu Temel Soru Kitapçığına 12 Ekim 2025 saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Kitapçık görüntüleme işlemi 22 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erecek.