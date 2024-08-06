2024 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak, kaç saat sürecek? YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/2 için geri sayım başladı. 2 Temmuz'da biten başvuruların ardından geç başvurular da 10 Temmuz'da alındı. Peki, YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...