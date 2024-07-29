Artistik cimnastikte altın madalya Japonya'nın
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın erkekler artistik cimnastik takım finalini Japonya kazandı.
Giriş: 29.07.2024 - 23:25 Güncelleme: 29.07.2024 - 23:27
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik takım finallerinde 8 ülke yarıştı.
Atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde serileri sunan ülkelerden Japonya, 259.594'lük puanla altın madalya kazandı.
Çin 259.062 puanla gümüş, 257.793 puan alan ABD ise bronz madalya elde etti.
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