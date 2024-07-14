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        Haberler Bilgi Gündem 2024 KPSS yorumları: KPSS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı? Bu seneki KPSS (Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri) soruları nasıldı?

        2024 KPSS yorumları: KPSS sınavı zor muydu, adaylar neler söyledi?

        KPSS Lisans sınavı 14 Temmuz 2024 Pazar yani bugün gerçekleştirilecek. Sınav 10.15'de başlayacak. Sınav tamamlandıktan sonra adayların yorumlarını ekleyerek sınavın nabzını tutacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 07:24 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:24
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          KPSS Lisans sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de başlayacak. Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının olduğu sınav bittikten sonra adayların yorumlarını sizlerle paylaşacağız.

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