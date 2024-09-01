KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştirildi. Memur olmak isteyen adaylar, 120 sorudan oluşan çoktan seçmeli soruları yanıtladı. Şimdi ise adaylar, sınav başarılarını ölçmek için heyecanla soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyor. 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, detaylar...
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1 milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavı 10.15'te başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, dört gözle cevaplarını kontrol etmek için soru kitapçığının ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyor. Peki, KPSS Ön Lisans soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...
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2024 KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
ÖSYM, genelde sınavın olduğu aynı günde soru kitapçığının yüzde 10'unu yayınlıyor. Gün içerisinde soruların erişime açılması bekleniyor ancak şu anda soru kitapçığı yayınlanmadı.
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2024 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.
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