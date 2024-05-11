Eurovision, her sene dünya genelinde milyonlarca insanın heyecanla beklediği ve müzik dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 2024 yılında da bu büyülü atmosferin yıldızları büyük finalde sahneye çıktı. 21 yılın ardından Sertap Erener'in de sahne almasıyla yeniden gündeme gelen Eurovision finali hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte "Eurovision 2024 şarkı yarışması birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı?" sorularının yanıtları...