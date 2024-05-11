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        Haberler Gündem 2024 Eurovision kim kazandı? Eurovision 2024 birincisi kim oldu, açıklandı mı ve hangi ülke kazandı?

        Eurovision 2024 şarkı yarışması birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı?

        Avrupa'nın en büyük müzik etkinliği Eurovision Şarkı Yarışması, heyecan verici bir atmosferle 2024'te İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşti. Bu yıl yarışmaya katılan 37 ülke iki ayrı yarı finalde yapılan elemeler sonucunda, finale kalmak için mücadele etti. Büyük final için ise geri sayım sona erdi. İşte 2024 Eurovision 2024 birincisi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 12.05.2024 - 01:46
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        • 1

          Eurovision, her sene dünya genelinde milyonlarca insanın heyecanla beklediği ve müzik dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 2024 yılında da bu büyülü atmosferin yıldızları büyük finalde sahneye çıktı. 21 yılın ardından Sertap Erener'in de sahne almasıyla yeniden gündeme gelen Eurovision finali hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte "Eurovision 2024 şarkı yarışması birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı?" sorularının yanıtları...

        • 2

          EUROVİSİON 2024 KİM KAZANDI, HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?

          Eurovision heyecanı tüm hızıyla devam etti. Büyük final sonrasında kazanan ülke açıklandı. Bu sene Eurovision'u kazanan ülke İsviçre oldu.

        • 3

          EUROVİSİON FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision'un finali 11 Mayıs Cumartesi saat 21:00'de düzenlendi.

        • 4

          EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

          Yarışma canlı olarak Eurovision'un resmi Youtube kanalından yayınlandı.

        • 5

          ÖZEL PERFORMANSLAR SAHNELENDİ

          Malmö Arena'da düzenlenen Eurovision yarışmasının sunuculuk görevleri Malin Akerman ve Petra Mede yürütürken büyük final gecesinde son Eurovision şampiyonu Loreen'in özel performansı ekrana geldi.

        • 6

          2024 EUROVİSİON FİNALİST ÜLKELER LİSTESİ

          İsveç: Marcus & Martinus - "Unforgettable"

          Ukrayna: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

          Almanya: ISAAK - "Always On The Run"

          Lüksemburg: TALI - "Fighter"

          Hollanda: Joost Klein - "Europapa"

          İsrail: Eden Golan - "Hurricane"

          Litvanya: Silvester Belt - "Luktelk"

          İspanya: Nebulossa - "ZORRA"

          Estonya: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

          İrlanda: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

          Letonya: Dons - "Hollow

          Yunanistan: Marina Satti - "ZARI"

          Büyük Britanya: Olly Alexander - "Dizzy"

          Norveç: Gåte - "Ulveham"

          İtalya: Angelina Mango - "La Noia"

          Sırbistan: TEYA DORA - "RAMONDA"

          Finlandiya: Windows95man - "No Rules!"

          Portekiz: iolanda - "Grito"

          Ermenistan: LADANIVA - "Jako"

          Kıbrıs: Silia Kapsis - "Liar"

          İsviçre: Nemo - "The Code"

          Slovenya: Raiven - "Veronika"

          Hırvatistan: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

          Gürcistan: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

          Fransa: Slimane - "Mon Amour"

          Avusturya: Kaleen - "We Will Rave"

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