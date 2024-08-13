2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçlarının oynanmasıyla gözler Ziraat Türkiye Kupası maçlarına çevrildi. Bu kapsamda sporseverler "Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu, ZTK maçlarının başlangıç tarihini açıkladı mı?
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Ziraat Türkiye Kupası maçları için geri sayım sürüyor. Liglerin ilk hafta maçlarının bitimiyle, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının başlangıç tarihi de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor?
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2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024-2025 sezonu ZTK maçlarının başlayacağı tarih henüz TFF tarafından duyurulmadı.
Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR
Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray 18 kez bu kupayı müzesine taşırken, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe ise 7 defa kupayı kazandı.
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SON ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Ziraat Türkiye Kupası 2023-2024 sezonunda finalde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede siyah- beyazlılar 90 artılarda bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve kupayı 11. kez müzesine götürdü.