        2024- 2025 NBA sezonu ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? İşte NBA başlangıç tarihi

        2025- 2026 NBA sezonu ne zaman başlıyor?

        NBA'de sezon öncesi maçlarının oynanmasıyla 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi merak konusu oldu. Her sene olduğu gibi bu yılda Batı ve Doğu Konferansı'nda 15'er takım mücadele edecek. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte, 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi ve NBA yeni sezon takvimi...

        Giriş: 12.10.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.10.2025 - 14:40
        • 1

          NBA başlamasına sayılı günler kaldı. Tüm dünyada heyecanla takip edilen NBA'de yeni sezon yıldızların kapışmasına sahne olacak. 2 Ekim'de başlayan ön sezon hazırlık müsabakaları devam ederken, gözler normal sezonunun başlangıç tarihine çevrildi. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

        • 2

          NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2025-2026 NBA sezonu 22 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayacak. Sezon açılış maçları Oklahoma City Thunder - Houston Rockets ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmaları olacak. Türkiye saatiyle Thunder - Rockets maçı gece 02:30'da, Lakers - Warriors maçı ise 05:00'te oynanacak.

        • 3

          2025-26 SEZONU NBA TAKVİMİ

          21 Ekim: 2025-26 NBA Normal Sezonunun Başlangıcı – Açılış Gecesi

          31 Ekim : Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları Prime'da başlıyor

          1 Kasım : NBA Mexico City Maçı 2025 – Detroit Pistons - Dallas Mavericks, Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te

          28 Kasım: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları sona eriyor

          9-10 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Eleme Turları (Çeyrek Finaller) Prime'da

          13 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Yarı Finaller (Las Vegas, NV) Prime'da

          16 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Şampiyonluk (Las Vegas, NV) Prime'da

        • 4

          25 Aralık: Noel Günü ( 12:00 ET: Cavs - Knicks | 14:30 ET: Spurs - Thunder | 17:00 ET: Mavs - Warriors | 20:00 ET: Rockets - Lakers | 22:30 ET: Wolves - Nuggets) — Tüm maçlar ABC ve ESPN'de

          5 Ocak: 10 günlük sözleşmeler artık imzalanabilir

          10 Ocak: Tüm NBA sözleşmeleri sezonun geri kalanı için garanti altına alınacak.

          15 Ocak: NBA Berlin Maçları 2026 – Magic - Grizzlies (Berlin, Uber Arena)

          18 Ocak: NBA Londra Oyunları 2026 – Magic - Grizzlies (Londra, The O2)

          19 Ocak: Martin Luther King Jr. Günü ( 13:00 ET: Bucks - Hawks | 14:30 ET: Thunder - Cavs | 17:00 ET: Mavs - Knicks | 20:00 ET: Celtics - Pistons) — Tüm maçlar NBC ve Peacock'ta

          5 Şubat: NBA Takas Son Tarihi

          13-15 Şubat: 2026 NBA All-Star , Los Angeles, Kaliforniya

          1 Mart: Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi

          12 Nisan: Normal sezon bitimi

