Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
2023 YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 8-23 Mart tarihleri arasında tamamlandı. YKS başvurularının sona ermesinin ardından, YKS geç başvuru tarihleri üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. AYT- TYT ve YDT şeklinde üç oturumda ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınavı YKS, geç başvuru tarihleri, geç başvuru ücreti ve sürece ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 2023 YKS geç başvurusu nasıl yapılır sorunun yanıtı...

Giriş: 28.03.2023 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 8 Mart tarihinde başlayan YKS başvuruları 23 Mart tarihinde sona erdi. YKS başvuru tarihlerini kaçıranlar, YKS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Bu yıl 17-18  Haziran tarihleri arasında yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları katılım gösterecek olan üniversite adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, "2023 YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 YKS geç başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar...

  • YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

    YKS geç başvuruları 27 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. YKS geç başvuru ücreti. Geç başvuru ücretleri de bu tarihler arasında yapılmalıdır. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.

     

  • YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    YKS geç başvuru işlemi belirlenen tarihler doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, katılmak istedikleri oturumu belirleyerek ardından sınav ücretini yatırarak geç başvuru işlemlerini yapabilirler.

  • YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

    YKS başvuru ücreti her bir oturum için 110 TL olarak belirlenmişti.

     

  • 2023 YKS NE ZAMAN?

    YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 165 dakika sürecek

     

  • YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürecek

     

  • YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 15.45'te başlayan sınav 120 dakika sürecek.

     

  • YKS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.