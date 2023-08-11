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        Haberler Magazin 2023 MTV Video Müzik Ödülleri adayları! Taylor Swift 8 dalda aday gösterildi!

        2023 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu! Taylor Swift 8 dalda aday gösterildi!

        MTV 2023 Video Müzik Ödülleri (Video Music Awars) adayları açıklandı. Müzik dünyasının en çok ses getiren sanatçılarının seçildiği ödüllerde Taylor Swift, SZA, Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus ve Nicki Minaj gibi birçok ünlü ismin adaylığı bulunuyor. İşte MTV Video Müzik Ödülleri'nin adayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 09:53
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        • 1

          MTV, kültürel etkisi ve eseleri ile müzik endüstrisinde değişim yaratan sanatçıların yer aldığı 2023 yılı Video Müzik Ödülleri (Video Music Awards) adaylarını açıkladı. Listede Taylor Swift'in 8, SZA'ın ise 6 adaylığı bulunuyor.

        • 2

          Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi sanatçılar. İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri adayları listesi.

        • 3

          YILIN SANATÇISI

          Beyoncé

          Doja Cat

          KAROL G

          Nicki Minaj

          Shakira

          Taylor Swift

        • 4

          YILIN MÜZİK KLİBİ

          Doja Cat – “Attention”

          Miley Cyrus – “Flowers”

          Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

          Olivia Rodrigo – “vampire”

          Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

          SZA – “Kill Bill”

          Taylor Swift – “Anti-Hero

        • 5

          YILIN ŞARKISI

          Miley Cyrus – “Flowers”

          Olivia Rodrigo – “vampire

          Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

          Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

          Steve Lacy – “Bad Habit”

          SZA – “Kill Bill”

          Taylor Swift – “Anti-Hero”

        • 6

          EN İYİ YENİ SANATÇI

          GloRilla

          Ice Spice

          Kaliii

          Peso Pluma

          PinkPantheress

          Reneé Rapp

        • 7

          YILIN PUSH PERFORMANSI

          Saucy Santana – “Booty”

          Stephen Sanchez – “Until I Found You”

          JVKE – “golden hour”

          Flo Milli – “Conceited”

          Reneé Rapp – “Colorado”

          Sam Ryder – “All The Way Over”

          Armani White – “GOATED”

          FLETCHER – “Becky’s So Hot” TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

          Ice Spice – “Princess Diana”

          FLO – “Losing You”

          Lauren Spencer Smith – “That Part”

        • 8

          EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

          David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

          Post Malone, Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

          Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

          KAROL G, Shakira – “TQG"

          Metro Boomin ve The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”

          Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

        • 9

          EN İYİ POP

          Demi Lovato – “Swine”

          Dua Lipa – “Dance The Night (From Barbie The Album)”

          Ed Sheeran – “Eyes Closed”

          Miley Cyrus – “Flowers”

          Olivia Rodrigo – “vampire”

          P!NK – “TRUSTFALL”

          Taylor Swift – “Anti-Hero”

        • 10

          EN İYİ HİP-HOP

          Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

          DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “STAYING ALIVE”

          GloRilla & Cardi B – “Tomorrow 2”

          Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock"

          Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – “Kant Nobody”

          Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”

          Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

          EN İYİ ROCK

          Foo Fighters – “The Teacher”

          Linkin Park – “Lost (Original Version)”

          Red Hot Chili Peppers – “Tippa My Tongue”

          Måneskin – “THE LONELIEST”

          Metallica – “Lux Æterna"

          Muse – “You Make Me Feel Like It's Halloween”

        • 11

          EN İYİ R&B

          Alicia Keys ft. Lucky Daye – “Stay”

          Chlöe ft. Chris Brown – “How Does It Feel”

          Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin' (Remix)”

          SZA – “Shirt”

          Toosii – “Favorite Song”

          Yung Bleu & Nicki Minaj – “Love In The Way”

          EN İYİ K-POP

          aespa – “Girls”

          BLACKPINK – “Pink Venom” –

          FIFTY FIFTY – “Cupid”

          SEVENTEEN – “Super”

          Stray Kids – “S-Class”

          TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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