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2023 LGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: LGS sınavı ve başvuruları ne zaman yapılacak? LGS başvuru tarihleri açıklandı mı?

2023 MEB LGS sınavı ve başvurular ne zaman yapılacak?

2023 LGS sınavıyla ilgili merak edilen tarih ve başvuru kılavuzu belli oldu. Milli Eğitim tarafından 2023 yılında gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında sınav ve başvuru tarihleri açıklandı.

Giriş: 25.03.2023 - 20:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023 LGS sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından sınavlar ertelenmişti. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 LGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

    LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

    Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

     

  • 2023 LGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna dair yaptığı açıklamada "LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak" dedi.

    Açıklamalara göre 2023 LGS sınavı 4 Haziran'da ve LGS sınav başvuruları 3 - 13 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

     

  • BAKAN ÖZER'DEN DEPREM BÖLGESİNDE LGS SINAVINA DAİR AÇIKLAMA

    "Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık.

    10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler.

    Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz" dedi.

     

  • LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS kılavuzuna göre sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap, tarih ve Atatürçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, derslerinden oluşan toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika içerisinde yanıtlanması istenilecek. 

    İkinci oturumda ise öğrencilerden matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

    Merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanması bekleniyor. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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