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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı - Futbol Haberleri

        2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı

        Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:11
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        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
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        9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın final maçı, Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda yapıldı.

        İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

        Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

        İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

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