Merkür gerilemesi başladı! 12 Temmuz'a kadar bunlara dikkat

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Her söylenene aldanmamanız, her şeyi iki kez kontrol etmeniz gereken bir haftadasınız sevgili Koç burçları… Pazartesi gününe biraz yorgun ve bitkin başlamanız olası gözüküyor. Öte yandan iş ile ilgili pek çok yoğunluk var. Planlarınızı yoluna sokmaya çalışırken her şeye ekstra dikkat etmenizde fayda var. Çünkü ayın 18’inde Yengeç burcunda Merkür retrosu başladı. Özellikle yatırımla ilgili planlarınızı biraz askıya almanız, yeni kararlarınızı 12 Temmuz sonrasına ertelemeniz gerekiyor. 21 Haziran’da ise Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Aileyi, evi temsil eden Yengeç burcu size ailevi konularda destek verecek. 21 Haziran’daki Güneş Tutulması’nda bebek haberi alabilir, taşınma ve ev işlerine ağırlık verebilirsiniz.