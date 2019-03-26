YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu 10 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, haberin detayları...

2019 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. YÖKDİL sınav sonuçlarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığında http://yokdil.yok.gov.tr/ adresinden sonuçları öğrenebilirsiniz.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAVI NASILDI, KOLAY MI, ZOR MU?

YÖKDİL sınavına giren adayları, sınavın ardından duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı kullanıcılar YÖKDİL sınav sorularının kolay olduğunu, bazıları da zorlandığını dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları...

Yökdil Yds'den sonra o kadar kolay oldu ki benim için... Keşke Yds yerine Yökdil'e çalışsaymışım

YDS göre çok daha kolay olan Yökdil sınavı bu sefer YDS seviyesine çıkmış. Hep söylerim hep de söylemeye devam edeceğim, 95 ve 96’lılar olarak her şey bize vuruyor

tamamlamalar da referans ifadeleri takip etmek yetmedi close testler zordu kelimelerin şıklarının hepsini bilsen bile yerine koyunca anlam oturmadı anlam akışını bozanlardan bahsetmiyorum bile

Hani Yökdil YDS’den daha kolaydı!? Yalanınız batsın.

ilk defa #yökdil'e (fen bilimleri/ingilizce) girdim. öncesinde hazırlık yapmadım. daha önce yds'ye girmiş ve 40 puan almıştım. aralarında pekte fark olduğunu düşünmüyorum. zaten ikisinin de ingilizce dil seviyesini ölçtüğü söylenemez. varsa sorunuz alayım.