26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu 10 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, haberin detayları...
2019 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. YÖKDİL sınav sonuçlarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığında http://yokdil.yok.gov.tr/ adresinden sonuçları öğrenebilirsiniz.
YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.
YÖKDİL SINAVI NASILDI, KOLAY MI, ZOR MU?
YÖKDİL sınavına giren adayları, sınavın ardından duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı kullanıcılar YÖKDİL sınav sorularının kolay olduğunu, bazıları da zorlandığını dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları...
Yökdil Yds'den sonra o kadar kolay oldu ki benim için... Keşke Yds yerine Yökdil'e çalışsaymışım
YDS göre çok daha kolay olan Yökdil sınavı bu sefer YDS seviyesine çıkmış. Hep söylerim hep de söylemeye devam edeceğim, 95 ve 96’lılar olarak her şey bize vuruyor
tamamlamalar da referans ifadeleri takip etmek yetmedi close testler zordu kelimelerin şıklarının hepsini bilsen bile yerine koyunca anlam oturmadı anlam akışını bozanlardan bahsetmiyorum bile
Hani Yökdil YDS’den daha kolaydı!? Yalanınız batsın.
ilk defa #yökdil'e (fen bilimleri/ingilizce) girdim. öncesinde hazırlık yapmadım. daha önce yds'ye girmiş ve 40 puan almıştım. aralarında pekte fark olduğunu düşünmüyorum. zaten ikisinin de ingilizce dil seviyesini ölçtüğü söylenemez. varsa sorunuz alayım.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!