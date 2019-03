2019 yazının en popüler filmleri

Scary Stories to Tell in the Dark

Alvin Schwartz'ın 1980'li yıllarda yayımlanan aynı adlı kitap serisinden sinemaya uyarlanan filmin yönetmeni Andre Ovredal. Kitabı sinemaya uyarlayanlar arasında ünlü yönetmen Guillermo del Toro da var. Film, küçük, sakin bir kasabada yaşanan bir dizi gizemli ve korkutucu trajediyi anlatıyor.