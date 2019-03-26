2019 yazının en popüler filmleri

26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood)
Quentin Tarantino yeni filminde bizi 1969 yılının Hollywood'una götürüyor. Düşüşe geçmiş bir televizyon yıldızı olan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio),dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) ile birlikte yeniden şöhret ve başarı kazanmak için elinden gelen çabayı gösteriyor... Basına verilen ana hikâye bu... Öte yandan, en başından beri filmin o yıllardaki Charles Manson cinayetleriyle ilgili olduğunu da biliyoruz.
Cinayetlerin kurbanlarından biri olan Sharon Tate (Margot Robbie) filmde Rick'in kapı komşusu olarak geliyor karşımıza. Tarantino, filmin yapısal olarak “Ucuz Roman”a (Pulp Fiction) benzediğini ve iç içe geçmiş hikâyelerden oluştuğunu söylüyor. Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'i ilk kez biraraya getiren filmde Al Pacino, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Luke Perry gibi isimler de rol alıyor. Gösterim tarihi: 23 Ağustos
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (The Secret Life of Pets 2)
2016 yılında seyrettiğimiz “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı”, New York'ta yaşayan “sahipli” ve “sahipsiz” bir grup evcil hayvanın yaşadığı maceraları anlatıyordu. Yapımcılar, gişede gelen büyük başarının ardından hiç vakit kaybetmeden devam filmi üzerine çalışmaya başladılar. Açıkçası, yeni filmin hikâyesiyle ilgili henüz net açıklamalar yapılmış değil. Ama ilk filmden tanıdığımız karakterlerin yeni maceralarını izleyeceğimiz kesin. Kuşkusuz onlara yeni isimler de ekleniyor. Son aylarda internette peş peşe yayınlanan ve her biri belirli bir karakteri eksen alan fragmanlar, şimdiden milyonlarca kez görüntülenmiş durumda. Özellikle Chloe'nin köpeklere kedi gibi olmayı öğrettiği fragman, gerçekten çok eğlenceli...
Fragmanlardaki mizah duygusu filme de yansırsa “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı”, yıllarca sürecek bir seriye dönüşebilir. Senaryo ilk filmin yazarlarından Brian Lynch'e ait. İlk filmin yönetmeni Chris Renaud da görevinin başında... Sadece çocukların değil, evcil hayvan sahibi yetişkin seyircilerin de sabırsızlıkla bu filmi beklediği söylenebilir. Gösterim tarihi: 5 Haziran
Rocketman
Yıllardır planlanan Elton John biyografisi nihayet bu yaz seyircilerle buluşuyor... Senaryosu Lee Hall tarafından yazılan film, Elton John'ın müzik dünyasında bir yıldız gibi parladığı ilk yıllarını eksen alıyor. Adını 1972 tarihli bir Elton John şarkısından alan filmin yönetmeni, Brian Singer'ın kovulmasından sonra “Bohemian Rhapsody”ye son halini veren Dexter Fletcher... Oyuncu kökenli Fletcher, yine biyografik bir film olan, 2015 yapımı “Kartal Eddie”de (Eddie the Eagle) sağlam bir iş çıkarmıştı.
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