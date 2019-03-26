2019 yazının en popüler filmleri

Oyuncak Hikâyesi 4 (Toy Story 4)

Sadece çocukların değil, gençlerin, orta yaşlıların, hatta yaşını başını almış eleştirmenlerin de severek izlediği Toy Story serisinin yeni filmi bu yaz gösterime giriyor... Serinin özelliği, her filmin iyi olması, seviyenin hiç düşürülmemesi... Bunda, Pixar'ın projeye gösterdiği özenin payı büyük. Önceki filmleri yazan ekibin (John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton ve Lee Unkrich) tam kadro iş başında olması, dördüncü film için de umutlanmamızı sağlıyor. Hikâyeye gelirsek, her şey bir “çatal” ve oyuncakların çıktığı bir geziyle ilgili gibi görünüyor.