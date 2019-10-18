2019'un en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

Londra Doğal Tarih Müzesi, bu yıl 55. kez 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı'nı seçmek için için kolları sıvadı. 100 ülkeden 50 binden fazla başvurunun olduğu yarışmada kazanan belli oldu. 2019 Yılının Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın ana ödülünü Çinli fotoğrafçı Yongqing Bao The Moment (An) isimli çalışmasıyla kazandı.