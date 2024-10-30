Rusya, Google’a YouTube’daki Rus hesaplarını engellediği gerekçesiyle tarihin en büyük cezalarından birini verdi. Talep edilen ceza miktarı 20 desilyon dolara ulaştı; bu da kullanıcılar arasında "desilyon kaç sıfırdan oluşur?" gibi meraklı sorulara yol açtı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu gelişme, sayının büyüklüğünü anlamaya çalışanları hesaplamalara yöneltti. Google’a yönelik astronomik ceza sonrası, 20 desilyon doların TL karşılığı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, desilyon nedir ve sayının yazımı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? İşte ayrıntılar...