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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig 29. hafta müsabakaları ile 3. Lig 26. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi. İşte günün canlı yayınlanan maçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:05
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        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

        2. Lig 29. hafta müsabakaları ile 3. Lig 26. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi:

        26 Mart 2025 Çarşamba

        2. Lig Beyaz Grup 14.00 Altınordu - Karaköprü Belediye Spor (HT Spor YouTube)

        3. Lig 1. Grup 14.00 Düzce Cam Düzcespor - Muş Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

        3. Lig 2. Grup 14.00 Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor - İnegöl Kafkas Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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