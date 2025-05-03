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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig'de şampiyonluk haftası! İşte CANLI yayınlanacak maçlar - Futbol Haberleri

        2. Lig'de şampiyonluk haftası!

        2. Lig 34. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi nefes kesecek... Kırmızı Grup'ta 3 takım şampiyonluk için kapışırken; 71 puanla lider Serik Belediyespor bulunuyor. 70 puanla Aksaray Belediyespor ikinci, 69 puanla da Elazığspor 3. sırada yer alıyor. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer 79 puanla lider konumda bulunurken, 77 puanla Batman Petrolspor yer alıyor. İşte günün canlı yayınlanacak maçları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:09
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        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        GÜNÜN CANLI MAÇLARI ŞU ŞEKİLDE

        2. Lig 34. ve son hafta müsabakaları arasından canlı yayınlanacak 5 maç belirlendi. Şampiyonluk haftasında tüm maçlar HT Spor YouTube'dan canlı yayınlanacaktır. Karşılaşmalar, konferans yayınla dönüşümlü olarak HT Spor TV'den ekranlara getirilecektir.

        BEYAZ GRUP

        2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaya Batman Petrolspor'un 2 puan önünde lider giren Sarıyer, İskenderunspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, en az 1 puan aldığı takdirde adını 1. Lig'e yazdıracak.

        Bu iki takımdan birinin ligi 2. bitireceği grupta play-off'a kalacaklar ve play-off ilk turundaki eşleşmeler belli oldu. Play-off ilk turunda GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu maçları oynanacak.

        Afyonspor, Altay ve Karaköprü Belediyespor'un ligden düşmesi kesinleşti.

        15.00 İskenderunspor - Sarıyer (HT Spor YouTube)

        15.00 Batman Petrolspor - Anagold 24Erzincanspor (HT Spor YouTube)

        KIRMIZI GRUP

        Kırmızı Grup'ta son haftaya 71 puanla lider giren Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'u 70 puana sahip Motolux 68 Aksarayspor takip ediyor. Antalya temsilcisinin Tokat'ta Merkür Jet Erbaaspor'a konuk olacağı son haftada Aksarayspor da Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Motolux 68 Aksarayspor, rakibini geride bırakacak.

        Çimentaş Elazığspor, Menemen FK ve Artı Değer Vanspor FK'nin play-off oynamayı garantilediği ligde play-off'a kalan son ekip, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri veya Karacabey Belediyespor'dan biri olacak.

        Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un veda ettiği ligde 28 puanlı Belediye Derincespor ve 31 puanlı Diyarbekirspor'un düşme ihtimali bulunuyor. Belediye Derincespor'un ligde kalması için yarın Aydın'da Ülkea Nazillispor'u yenip, Diyarbekirspor'un deplasmanda Ankara Demirspor'a yenilmesi gerekiyor.

        15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

        15.00 Motolux 68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor (HT Spor YouTube)

        15.00 Çimentaş Elazığspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (HT Spor YouTube)

        PLAY-OFF MÜCADELELERİ 8 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

        Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği Nesine 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek.

        Grup ikincilerinin doğrudan 3. tura yükseleceği play-off'un ilk turunda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. İkinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak. Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

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