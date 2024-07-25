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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 2 genç rapçi Uzi ve Güneş aynı sahnede

        2 genç rapçi Uzi ve Güneş aynı sahnede

        Red Bull SoundClash için 2 Ağustos'ta Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak olan genç rapçiler Uzi ve Güneş, önceki akşam Karaköy Sumahan'da ringe çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:04
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        2 genç rapçi Uzi ve Güneş aynı sahnede
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        2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash’in 2 Ağustos 2024’te Volkswagen Arena’da gerçekleşmeden önce Karaköy Sumahan’da tanıtım etkinliği düzenlendi. Uzi ve Güneş’in kapışmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdiği gece sahne performansıyla renkli görüntülere sahne oldu.

        Yıllar sonra tekrar düzenlenen bu benzersiz etkinlikte yer alacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Uzi ve Güneş “Daha önce görülmemiş bir konser deneyiminde yer almak çok heyecan verici. İzleyicilerin de bu konserin bir parçası olması bizim için çok değerli, müzikseverlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz. Bu heyecan dolu kapışmanın sonucunda önce müzik sonra ise dostluk kazanacak” dedi.

        Uzi ve Güneş’in belirledikleri bir şarkıyı kendi tarzlarında yorumlayacakları gecenin ikinci turunda sanatçılar kendi şarkılarını söylemeye başlayacak ve performansın yarısında rakipleri şarkıyı nakarattan devralarak kendi tarzlarıyla tamamlayacaklar. Üçüncü turda ise sanatçılar kendi şarkılarını daha önce duyulmamış bir tarzda seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Son turda ise her sanatçı sürpriz bir konuk davet ederek birlikte performans sergileyecek. İzleyenlere unutulmaz bir müzik sahne şovu ve müzik deneyimi yaşatan Red Bull SoundClash bu yıl, Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleşecek ve etkinliğe İBB Kültür AŞ. destek verecek. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak.

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        #Red Bull SoundClash
        #Uzi
        #güneş
        #rap
        #müzik
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