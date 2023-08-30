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        Haberler Yaşam 2 dolara satın aldı, asıl değeri şaşırttı!

        2 dolara satın aldığı kolyenin asıl değeri şaşırttı!

        ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Jess Smith, 2 dolara satın aldığı kolyenin 3 bin dolar (80 bin TL) değerinde olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 10:58 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:58
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        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
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        ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde yaşayan 23 yaşındaki sanatçı Jess Smith, haziran ayının başında ikinci el ürünlerin satıldığı bir mağazaya uğradı.

        Şeffaf, neon renklerde sıra dışı bir kolyeye rastlayan Smith, 70'lerin havasını taşıyan parçayı 2 dolara satın aldı.

        Insider'da yer alan habere göre Smith, Google uygulamasının resim yüklemenize ve ilgili fotoğraf ve metinleri aramanıza olanak tanıyan özelliği olan Google Lens'e başvurdu.

        Kolyesini arama motorunda arattığında sanatçı Aaronel deRoy Gruber'in eserlerine rastladı.

        Smith, merhum sanatçının eserlerini korumaya ve paylaşmaya adanmış bir grup olan Irving ve Aaronel deRoy Gruber Vakfı'yla temasa geçti.

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        Ardından kolyenin sanatçıya ait olduğu doğrulandı.

        GALERİYE ÖDÜNÇ VERDİ

        Genç kadın, vakıf müdürünün kolyenin değerinin 2 bin 800 ila 3 bin 200 dolar arasında olduğunu, fakat kalitesi nedeniyle muhtemelen daha yüksek bir değerde olduğunu açıkladığını söyledi.

        Smith, mümkün olduğunca çok kişi tarafından görülebilmesi için kolyeyi galeriye bir yıllığına ödünç vermeye karar verdi.

        Süreci video paylaşım sitesi TikTok'ta paylaşan kadının videosu 400 bine yakın görüntülenme aldı.

        *Haberin görselleri Jess Smith'in TikTok hesabı 'thehappygravedigger'dan servis edilmiştir.

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        #Jess Smith
        #2. el dükkan
        #2. el kolye
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