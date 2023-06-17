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1984'ün ilk baskısını 65 yıl sonra kütüphaneye iade etti

ABD'de 86 yaşındaki bir kişi George Orwell'ın 1984 adlı romanının ilk baskısını 65 yıl sonra kütüphaneye iade etti

Giriş: 17.06.2023 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
1984'ün ilk baskısını 65 yıl sonra kütüphaneye iade etti
AA

ABD'nin Oregon eyaletinde, 86 yaşındaki bir adam, kütüphaneden ödünç aldığı George Orwell'ın 1984 romanının ilk baskısını, 65 yıl sonra iade etti.

AA'nın BBC'den aktardığı haberine göre, Portland'daki Multnomah Kütüphanesi'nden 65 yıl önce ödünç alınan kitap, iade edildi.

George Orwell'ın 1984 romanının ilk baskısı olan kitabın içindeki notta, kendini 'WP' olarak tanımlayan 86 yaşındaki kişinin, kitabın kütüphaneye iade edilmesi gerektiğine dair notu çıktı.

"BU KADAR YAVAŞ DAVRANDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

(Fotoğraf: Reuters)

Notta, "Kitabı tekrar okuduktan sonra, bu kitabın tekrar elden ele dolaşması gerektiğine karar verdim. 1958'de Portland Eyalet Üniversitesi'nden mezun olmak üzereyken kitabı geri götürmek istedim ama bir şekilde bunu yapamadım" ifadeleri yer aldı.

Kitabın bazı bölümlerinin, kendisini kitabı geri getirmeye ittiğini belirten WP, "Bu kadar yavaş davrandığım için özür dilerim. 86 yaşında, sonunda vicdanımı rahatlatmak istedim" notunu düştü.

"VİCDAN RAHATLATILDI"

(George Orwell, fotoğraf AP)

Kütüphane yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, kitap için 'gecikme' cezası uygulamayacaklarını kaydederek, "Vicdan rahatlatıldı" ifadesini kullandı.

* Haberin temsili kapak görseli Shutterstock'tan alınmıştır.

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