19 MART NE GÜNÜ?

1279 - Yamen Muharebesi'nde 20 bin kişilik kuvveti bulunan Moğol Yuan Hanedanı, 200 binlik Çinli Güney Song Hanedanı'nı mağlup ederek tüm Çin'de hakimiyet sağladı.

1452 - III. Frederik, Papa tarafından taç takılan son Kutsal Roma imparatoru oldu.

1839 - Louis-Jacques-Mandé Daguerre, dagerreyotipi icat etti.

1866 - Osmanlı Hükûmeti, Süveyş Kanalı'nın açılması konusunda izin verdi.

1877 - Ayan Meclisi görevine başladı.

1883 - Amerikalı ayakkabıcı ustası Jan Ernst Matzeliger, bir ayakkabıyı bir seferde bütünüyle imal eden ilk makineyi icat ederek ayakkabı sanayisinde bir devrim yarattı.

1899 - Otomobil yağı üreten Castrol şirketi kuruldu.

1915 - Güneş Sistemi gezegenlerinden Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi. Ancak Plüton'un yeni bir gezegen olduğu o tarihte anlaşılamadı.

1920 - ABD Senatosu, Versay Antlaşması'nı onaylamayı reddetti.