Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların gollerini 54. dakikada Muhammet Akpınar, 63. dakikada Gürkan Başkan, 82. dakikada Vefa Temel ve 84. dakikada Muhammed Emin Sarıkaya attı.

Litvanya'nın gollerini ise 30. dakikada Karolis Zebrauskas ve 61. dakikada Meinardas Mikulenas kaydetti.

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, salı günü yine Litvanya'da oynanan hazırlık maçında da rakibini 3-0 yenmişti.