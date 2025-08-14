18. İstanbul Bienali'nin ilk ayağına katılan sanatçılar açıklandı

18. İstanbul Bienali, 2025’ten 2027’ye yayılan üç ayaklı bir yapıya sahip. Bienalin, 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan ilk ayağı, “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında kurgulanıyor.

Bienal kapsamında İstanbul’un Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüme mesafesinde konumlanan sekiz farklı mekânda dünyanın dört bir yanından 47 sanatçının eserleri izleyicilerle buluşacak. Açılış haftasında canlı performanslar, film gösterimleri ve DJ setleri içeren bir kamusal program da sunuluyor.

18. İstanbul Bienali’ne davet edilen sanatçılar, atölye ziyaretleri ile sanatçı buluşmalarının yapıldığı ve 31 Ekim–15 Aralık 2024 tarihleri arasındaki açık çağrıya gelen dosyaların değerlendirildiği kapsamlı bir araştırma sürecinin sonucunda belirlendi. Bienalin ilk ayağına Türkiye’den de altı sanatçı katılıyor.

18. İstanbul Bienali’nin ilk ayağına katılan sanatçılar:

Haig Aivazian (d. 1980)

Haig Aivazian (d. 1980)

Beyrut'ta doğdu ve yaşıyor. Abdullah Al Saadi (d. 1967) Khor Fakkan'da doğdu ve yaşıyor. Ana Alenso (d. 1982) Caracas'ta doğdu, Berlin'de yaşıyor. Willy Aractingi (d. 1930, ö. 2003) New York'ta doğdu, Paris ve Lübnan'da yaşadı, Barselona'da hayatını kaybetti. Karimah Ashadu (d. 1985) Londra'da doğdu, Hamburg ve Lagos'ta yaşıyor. Mona Benyamin (d. 1997) Hayfa'da doğdu, Hayfa ve New York'ta yaşıyor. Chen Ching-Yuan (d. 1984) Tainan'da doğdu, Taipei'de yaşıyor. Ian Davis (d. 1972) Indianapolis'te doğdu, Los Angeles'ta yaşıyor. Nolan Oswald Dennis (d. 1988) Lusaka'da doğdu, Johannesburg'da yaşıyor.

İpek Duben (d. 1941) İstanbul'da doğdu ve yaşıyor. Celina Eceiza (d. 1988) Tandil'de doğdu, Buenos Aires'te yaşıyor. Ali Eyal (d. 1994) Bağdat'ta doğdu, Los Angeles'ta yaşıyor. Eva Fàbregas (d. 1988) Barselona'da doğdu ve yaşıyor. Simone Fattal (d. 1942) Şam'da doğdu, Paris'te yaşıyor. Lou Fauroux (d. 1998) Mulhouse'ta doğdu Seine-Saint-Denis'de yaşıyor. Pélagie Gbaguidi (d. 1965) Dakar'da doğdu, Brüksel'de yaşıyor. Lungiswa Gqunta (d. 1990) Gqeberha'da doğdu, Cape Town'da yaşıyor. Rafik Greiss (d. 1997) Kahire'de doğdu, Paris'te yaşıyor.

Ola Hassanain (d. 1985) Hartum'da doğdu, Utrecht'te yaşıyor. Doruntina Kastrati (d. 1991) Prizren'de doğdu, Priştine'de yaşıyor. Jasleen Kaur (d. 1986) Glasgow'da doğdu, Londra'da yaşıyor. Şafak Şule Kemancı (d. 1975) İstanbul'da doğdu ve yaşıyor. Kongkee (d. 1977) Sarawak'ta doğdu, Hong Kong ve Londra'da yaşıyor. Seta Manoukian (d. 1945) Beyrut'ta doğdu, Los Angeles'ta yaşıyor. Mona Marzouk (d. 1968) İskenderiye'de doğdu, Helsinki'de yaşıyor. Merve Mepa (d. 1985) Kocaeli'de doğdu, İstanbul'da yaşıyor. Valentin Noujaïm (d. 1991) Angers'de doğdu, Paris ve Atina'da yaşıyor.

Claudia Pagès Rabal (d. 1990) Barselona'da doğdu ve yaşıyor. Pilar Quinteros (d. 1988) Santiago'da doğdu, Basel'de yaşıyor. Khalil Rabah (d. 1961) Kudüs'te doğdu, Ramallah'ta yaşıyor. Jagdeep Raina (d. 1991) Guelph'te doğdu, New York'ta yaşıyor. Marwan Rechmaoui (d. 1964) Beyrut'ta doğdu ve yaşıyor. Naomi Rincón-Gallardo (d. 1979) Kuzey Carolina'da doğdu, Oaxaca ve Meksiko'da yaşıyor. Riar Rizaldi (d. 1990) Bandung'da doğdu, Yogyakarta'da yaşıyor. Lara Saab (d. 1991) Montreal'de doğdu, Beyrut'ta yaşıyor. Sara Sadik (d. 1994) Bordeaux'da doğdu, Marsilya'da yaşıyor.

Stéphanie Saadé (d. 1983) Beyrut'ta doğdu, Beyrut ve Paris'te yaşıyor. Sohail Salem (d. 1974) Gazze'de doğdu ve yaşıyor. Elif Saydam (d. 1985) Calgary'de doğdu, Berlin ve İzmir'de yaşıyor. Selma Selman (d. 1991) Bihać'ta doğdu, Amsterdam, New York ve Bihać'ta yaşıyor. Natasha Tontey (d. 1989) Minahasa'da doğdu, Yogyakarta ve Cakarta'da yaşıyor. Sevil Tunaboylu (d. 1982) İstanbul'da doğdu ve yaşıyor. VASKOS (k. 2014) Vassilis Noulas 1975'te New York'ta, Kostas Tzimoulis 1974'te Selanik'te doğdu. VASKOS 2014'te New York'ta kuruldu ve şu anda çalışmalarına Atina'da devam ediyor. Ana Vaz (d. 1986) Brasília'da doğdu, Paris'te yaşıyor.

Dilek Winchester (d. 1974) İstanbul'da doğdu ve yaşıyor. Akram Zaatari (d. 1966) Sayda'da doğdu, Beyrut'ta yaşıyor. Ayman Zedani (d. 1984) Abha'da doğdu, Riyad ve Şarika'da yaşıyor. Kamusal program etkinliklerine katılacak sanatçıların güncel listesi: (Önümüzdeki dönemde eklemeler yapılacaktır.) Lawrence Abu Hamdan (d. 1985) Amman'da doğdu, Dubai ve Beyrut'ta yaşıyor. Samar Al Summary (d. 1988) Cidde'de doğdu, Los Angeles'ta yaşıyor. Alex Baczyński-Jenkins (d.1987) Londra'da doğdu, Berlin'de yaşıyor. Krzysztof Bagiński (d. 1989) Trzebiatów'da doğdu, Berlin'de yaşıyor.

Ronald Berger (d. 1990) Alajuela’da doğdu, Berlin’de yaşıyor. Ewa Dziarnowska (d. 1991) Lubin’de doğdu, Berlin’de yaşıyor. Ahmad Ghossein (d. 1981) Nebatiye’de doğdu, Beyrut’ta yaşıyor. Maxime Hourani (d. 1982) Beyrut’ta doğdu ve yaşıyor. Meho Huskić (d. 1994) Bihać’ta doğdu ve yaşıyor. Rafal Pierzynski (d. 1991) Bełchatów’da doğdu, Zürih’te yaşıyor. Suneil Sanzgiri (d. 1989) Dallas’ta doğdu, New York’ta yaşıyor. Selma Selman (d. 1991) Bihać’ta doğdu, Amsterdam, New York ve Bihać’ta yaşıyor. Sigrid Stigsdatter Mathiassen (d. 1990) Ringkøbing-Skjern’de doğdu, Kopenhag ve Amsterdam’da yaşıyor.

Bienalin açılış partisi ise glvre, jtamul, LOKA ve Urok Shirhan’ın DJ performanslarına evsahipliği yapacak.