17 yaşındaki genci öldüren özçekim!

İHA

Bursa'da edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün (17) arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak öz çekim yapmak istedi. Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.