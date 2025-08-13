Habertürk
        16 yıllık eşinden boşanan Jessica Alba yeni sevgilisi Danny Ramirez ile görüntülendi

        Jessica Alba yeni sevgilisi Danny Ramirez ile görüntülendi

        Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren Jessica Alba, oyuncu sevgilisi Danny Ramirez ile romantik bir akşam yemeği yerken görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 17:14 Güncelleme: 13.08.2025 - 17:14
        16 yıl evlilikten sonra yeni aşk
        Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini Aralık 2024'te bitiren Jessica Alba, yeni sevgilisi Danny Ramirez ile görüntülendi.

        44 yaşındaki ABD'li oyuncu, 32 yaşındaki meslektaşıyla New York'ta bir restoranda romantik bir akşam yemeği yedi.

        Çiftin yemeğine, ilerleyen saatlerde Jessica Alba'nın arkadaşları da katıldı.

        Restoran çıkışında hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Jessica Alba, birkaç imza dağıttıktan sonra, Danny Ramirez ile birlikte kaldıkları otele döndü.

        2008 yılında Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuğu olan Jessica Alba, Şubat 2025'te eşine boşanma davası açtı. Oyuncu, "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadeleriyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

        Jessica Alba; 'Günah Şehri', 'Anestezi', 'İçimdeki Katil' filmleri ile 'Fantastik Dörtlü' serisindeki rolleriyle tanınıyor. Sevgilisi Danny Ramirez ise 'The Gifted','On My Block' dizileri ile 'Top Gun: Maverick' (2022) filmindeki Teğmen Mickey 'Fanboy' Garcia rolleriyle biliniyor. Ramirez son olarak, 'The Last of Us'ta rol aldı.

        Jessica Alba ve Cash Warren'ın, 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven isimli kızları ve 7 yaşında Hayes adlı bir oğulları var

        Habertürk Anasayfa