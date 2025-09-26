Habertürk
        16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 kez bıçaklamıştı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamıştı!

        Edirne'de 16 yaşındaki eski sevgilisi Gülden Coni'yi, 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki E.A. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. E.A., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:46
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamıştı!
        Edirne'de, 5 Nisan'da, Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde buluştuğu 15 yaşındaki eski sevgili E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni'nin davasında bugün karar duruşması görüldü.

        20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        İHA'daki habere göre Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katılan tutuklu sanık E.A., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

        AİLE CEZAYI AZ BULDU

        Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek duruşma sonrası, "Yaklaşık 6 aydır kardeşim için mücadele ettim. 6 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım" diyerek karara tepki gösterdi.

        Anne Zehra Coni de acısının çok büyük olduğunu bekleterek, "Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli" dedi.

        #Gülden Coni
        #Son dakika haberler
