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Rize'de 15 yıl önce M.A.B isimli iş insanının yaptırdığı inşaattan daire satın alan fakat inşaat tamamlanamadan şirket sahibinin iflas etmesiyle mağdur olan vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan olayda iddiaya göre inşaat arazisinin ipotekli olduğu ortaya çıkarken, başlayan yargı süreci de tamamlanamadı. Yapının icra yoluyla satışı aşamasına gelinmesinin ardından da mağdurların icra takiplerine iş insanı tarafından itiraz edildi.

Yaklaşık 45 ailenin mağdur olduğu olayda vatandaşlar tüm borçlarını ödediklerini söyleyerek ortak açıklama yaptı. İnşaatın önünde toplanan aileler evlerinin bir an önce kendilerine teslim edilmesini istedi.