Yarıyıl tatili ne zaman? sorusu her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in dönem başında yayınladığı 2019 - 2020 Eğitim dönemi takviminde ara tatiller ve 15 tatil tarihi detaylı bir şekilde aktarıldı. Öğrenciler bu sene uygulanan ilk ara tatile Kasım ayında çıkmıştı. Ara tatil ile öğrencilerin motivasyonu arttırılmak ve öğrencilerin konular çok fazla birikmeden eski konuları tekrar yapabilme olanağı bulması hedeflendi. İşte MEB takvimine göre yarıyıl tatili tarihi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 2020

9 Eylül 2019’da başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler, 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatili yaptı. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün süren ara tatilin ardından, 25 Kasım’da yeniden ders başı yapan öğrencilerin gözü yarıyıl tatilinde. Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün sürecek. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yine hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün sürecek ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

15 TATİLDE ÖĞRENCİLER NELER YAPMALI?

ÇOCUKLARA TATİL BOYUNCA SÜREKLİ DERS ÇALIŞ BASKISI YAPMAYIN

Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.

TATİLDE ÇOCUKLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN

Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin.Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.

ONLARA KÜÇÜK GÖREVLER VERİN

Kız ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına göre ev içinde onlara küçük görevler verin. Tatil süresi boyunca evde çocuklarınızla geçirdiğiniz süreyi iyi değerlendirin. Tatil döneminde onlarla birlikte odalarını düzenleyin ve bunu yaparken onlara yapabilecekleri oyun tadında işler verin. Bu durum hem çocuğunuzla iletişiminizi artıracak hem de çocuğunuzun öz güven kazanmasını sağlayacak.

ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE OYUN OYNAYIN

Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.