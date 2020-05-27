14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - GAZİANTEP

AA

İslahiye'de saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Demokrasi Meydanı ve İslahiye Belediyesi Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.Çocuk parklarında oynayıp park çevresinde bisiklet süren 14 yaş ve altı çocuklar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.