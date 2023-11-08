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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da 13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!

        Çocukların motosikleti 45 metreden düştü; 1 ölü, 2 yaralı

        Konya'da meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Kentte 13 yaşında olan 3 çocuk motosikletle kaza yaptı. 45 metreden düşen motosikletteki çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:32
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        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
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        Konya'da yaklaşık 45 metreden düşen motosikletteki Yasin Gök (13) öldü, V.B.G. (13) ve S.İ. (13) yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

        Henüz sürücüsü belirlenemeyen plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet, 45 metreden düştü. Kazada, motosikletteki Yasin Gök, V.B.G. ve S.İ. yaralandı.

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        YARALILARIN DURUMU KRİTİK

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan V.B.G., Konya Şehir Hastanesi´ne, S.İ. ve Yasin Gök ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Yasin Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Fotoğraflar: İHA

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