Konya'da yaklaşık 45 metreden düşen motosikletteki Yasin Gök (13) öldü, V.B.G. (13) ve S.İ. (13) yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet, 45 metreden düştü. Kazada, motosikletteki Yasin Gök, V.B.G. ve S.İ. yaralandı.

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YARALILARIN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan V.B.G., Konya Şehir Hastanesi´ne, S.İ. ve Yasin Gök ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.