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        Haberler Yaşam Sayısal Loto 13 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        13 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama

        Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'da sonuçlar 21.30'da canlı yayında açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından şans oyunu tutkunları için bilet sorgulama süreci başladı. İşte 13 Mayıs 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:40
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. İşte 13 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto'da hakkında merak edilenler...

        13 MAYIS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        25 - 36 - 55 - 61 - 64 - 87

        JOKER 43 + SÜPERSTAR 84

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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